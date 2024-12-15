Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 12. maçında deplasmanda karşılaştığı Yeşil Çivril Belediyespor’a 3-0 yenilerek kötü gidişini durduramadı.

Çeşme Belediyespor, haftalardır süren kötü gidişini bu hafta da durduramadı. Deplasman maçında karşılaştığı Yeşil Çivril Belediyespor’a 3-0 mağlup olarak puan kaybı serisini sürdürdü. Çeşme Belediyespor, maçın ilk yarısını, 49. dakikada Yeşil Çivril Belediyespor oyuncusu Ali Helvacı’nın attığı golle 1-0 mağlup tamamladı.

68. dakikada Cem Ali Kamacı ve 89. dakikada Ramazan Oğulcan Kılınç’ın golleriyle Yeşil Çivril Belediyespor sahadan 3-0 galip ayrıldı..

Çeşme Belediyespor, aldığı mağlubiyetle 11 puanla 13. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, ligin 13. haftasında 22 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Yatağanspor’u konuk edecek.