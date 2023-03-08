Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı ve yönetim kurulu üyeleri, maç nedeniyle sahada görev yapan kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çiçek verdi.

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı ve yönetim kurulu üyeleri, maç nedeniyle sahada görev yapan kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çiçek verdi.

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Kartalspor ile yapacakları maç öncesinde, sahada görev yapan kadın polisler, saha gözlemcisi ve sağlık görevlilerine, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çiçek vererek, günlerini kutladılar.

Kulüp Başkanı Kaymakçı ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak sahada görevli kadın polisler Esra Kırcalı ve Gülsüm Yıldız’a çiçek verdiler. Çeşme Belediyespor Kulübü başkan ve yöneticileri ikinci olarak kadın saha gözlemcisi Gonca Cengiz’e çiçek vererek Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladılar. Kulüp başkanı ve yöneticiler, son olarak da sahada görevli Çeşme Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi personeli Zeliha Kavlak ve Gülcan Dedeler’e çiçek verdiler.