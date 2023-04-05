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Çeşme Belediyespor, 9 Nisan Pazar günü, kendi sahasında Manisa Sanayispor’u ağırlayacak.

Çeşme Belediyespor, 39 puanla lig sıralamasında 4. sırada yer alırken, Alaçatıspor ile puan farkı da 4’e çıktı.

2 Nisan Pazar günü yerel derbi maçında, sahasında 1-0 mağlup olan Çeşme Belediyespor, bugün oynadığı maçta da Bağcılarspor’a 1-0 mağlup olarak puan kaybını sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, İstanbul takımlarından Bağcılarspor ile deplasman maçında karşılaştı.

Ligin 23. haftasında Bağcılarspor ile deplasman maçında karşılaşan Çeşme Belediyespor, 90+3’te yediği gol ile sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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