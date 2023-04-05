Ligin 23. haftasında Bağcılarspor ile deplasman maçında karşılaşan Çeşme Belediyespor, 90+3’te yediği gol ile sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, İstanbul takımlarından Bağcılarspor ile deplasman maçında karşılaştı.

Maçın uzatma dakikalarında Bağcılarspor oyuncusu Selahattin Çay’ın attığı gol Çeşme Belediyespor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

2 Nisan Pazar günü yerel derbi maçında, sahasında 1-0 mağlup olan Çeşme Belediyespor, bugün oynadığı maçta da Bağcılarspor’a 1-0 mağlup olarak puan kaybını sürdürdü.

Çeşme Belediyespor, 39 puanla lig sıralamasında 4. sırada yer alırken, Alaçatıspor ile puan farkı da 4’e çıktı.

Buca Halk Market vatandaşın yüzünü güldürdü Buca Halk Market vatandaşın yüzünü güldürdü

Çeşme Belediyespor, 9 Nisan Pazar günü, kendi sahasında Manisa Sanayispor’u ağırlayacak.