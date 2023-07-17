Çeşme Belediyespor, kısa bir süre önce anlaşma imzaladığı teknik direktör Ali Çalış ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, devre arası Alaçatıspor ile anlaşan Teknik Direktör Ali Çalış ile kısa bir süre önce anlaşma sağlamış, A takımda teknik direktör olarak görev vermişti. Çeşme Belediyespor Kulübü, yaptığı açıklamada ise Ali Çalış ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2023-2024 Futbol sezonunda A Takım teknik direktörü olarak anlaştığımız sayın Ali Çalış ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktörümüze bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar dileriz"