Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, sahasında karşılaştığı Torbalıspor’a son dakika golüyle 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Geçtiğimiz haftayı BAY takım olarak geçiren Çeşme Belediyespor, zirve mücadelesi veren Torbalıspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısı 15. dakikada Torbalısporlu Gürkan Öztürk’ün attığı golle 1-0 sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında Çeşme Belediyespor oyuncusu Cem Şahinkaya, 65. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında beraberliği koruyamayan Çeşme Belediyespor, maçın 90. dakikasında Torbalıspor oyuncusu Emir Özbay’ın attığı golle sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişini durduramadı.

Çeşme Belediyespor, bu sonuçla lig sıralamasında 12 puanla 14. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00’te Bucak Oğuzhanspor ile deplasmanda karşılaşacak.