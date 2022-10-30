Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta Çeşme Belediyespor, sahasında karşılaştığı Salihli Belediyespor’u 5-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta Çeşme Belediyespor, sahasında karşılaştığı Salihli Belediyespor’u 5-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, 2 haftalık İstanbul deplasmanının ardından, konuk ettiği Salihli Belkediyespor’u 5-0 yenerek, puanını 8’e yükseltti.

Maçın ilk yarısına baskılı başlayan Çeşme Belediyespor, maçın 15. dakikasında Battal Demirbilek’in ayağından bulduğu golle skorun 1-0 yaptı. Golün ardından rakip sahada baskıyı arttıran Çeşme ekibi, aradığı golü bulamayınca ilk yarı 1-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına da etkili bir futbolla başlayan Çeşme Belediyespor, 53. dakikada golcü futbolcusu Battal Demirbilek’in ayağından bulduğu golle skoru 2-0’a getirdi. İkinci golün ardından 63. dakikada da Battal Demirbilek, takımına bir gol daha kazandırarak, skoru 3-0 yaptı. Üçüncü golün ardından oyun üstünlüğünü elinde tutan Çeşme temsilcisi, mücadelenin 71. dakikasında Hakan Esa’nın ayağından bulduğu golle, skoru 4-0’a çıkardı. Karşılaşmanın 83. dakikasında ise maçın sonucunu ilan eden golü Barış Güner kaydetti.

"Takımım, ligin en kaliteli futbolunu oynayan takım"

Maçın ardından değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Karatepe, "Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Takımımız, haftalardır gol atma sıkıntısı yaşadı. Bugün şeytanın bacağını kırdık diyelim. Gol sorununu aştık. Takımım, ligin en kaliteli futbolunu oynayan takım. Çok kaliteli ayaklar var. Onlar devreye girdiği zaman işler başka boyuta gidiyor. Bu tarz skorlar ortaya çıkıyor. Bundan sonraki maçlarda, bütün takım, bütün kulüp camiası olarak birleşip, kenetlenirsek, diğer maçlarda da daha iyi sonuçlar alıp, aynı futbolu oynayıp, bu lige damga vurmak istiyoruz. Futbolda talihsizlikler de oluyor. Son dört hafta gol sıkıntısını yaşadık. Bugün aldığımız farklı galibiyet çok önemli. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da kenetlenerek, nerede maçımız varsa orada oluruz" diye konuştu.