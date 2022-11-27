Çeşme Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Sultangazispor karşısında 4-2 mağlup oldu.

Çeşme Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 9. haftasında konuk ettiği Sultangazispor karşısında 4-2 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig. 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 9. haftasında İstanbul

takımlarından Sultangazispor’u konuk etti.

Maçın ilk yarısının 8. dakikasında ilk golü bulan taraf Sultangazispor oldu. Yediği golün ardından beraberlik golünü arayan Çeşme Belediyespor, maçın 18. dakikasında Hüseyin Çiray’ın ayağından bulduğu golle beraberliği yakaladı. Beraberlik golünün ardından maça ağırlığını koymaya çalışan Sultangazispor, 20. dakikada 2-1 öne geçti. Ataklarını sürdüren konuk takım, 33. dakika ve 44. dakikada bulduğu gollerle ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına etkili bir futbolla başlayan Çeşme Belediyespor, rakip yarı sahasında baskı kursa da yaptığı atakları gole çevirmeyi başaramadı. Maçın 67. dakikasında Çeşme Belediyespor oyuncusu Hüseyin Çiray gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maça 10 oyuncu ile devam eden Çeşme Belediyespor, rakip kalede baskısını sürdürürken 77. dakikada Alper Önal’ın ayağından bulduğu golle skoru 4-2 yaptı. Çeşme Belediyespor, kalan dakikalarda baskısını sürdürse de aradığı golleri bulamayınca sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Kara, "Aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm hafta oynayacağımız bütün maçların bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Aslında iyide hazırlanmıştık. Maça da iyi başlamamıza rağmen erken yediğimiz gol biraz bizi şaşırttı. Fakat ona da hemen tepkimizi koyarak golü de bulduk. 2 dakika sonrası yediğimiz gol ise bizim tüm konsantremizi altüst etti ve art arda gelen gollerle devreye farklı mağlup girmek zorunda kaldık. 2. Yarıda yaptığımız değişikliklerle tekrar oyunun hakimi olsak da yediğimiz kırmızı kart ve kaçırdığımız mutlak goller bizi ve camiamızı üzen bir sonuç almamıza sebep oldu. Bu mağlubiyet için tüm Çeşme Beledsiyespor camiasından özür diliyoruz. Bir an önce bugünkü maçı unutup, fiziksel ve mental olarak önümüzdeki Alaçatıspor maçına hazırlanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki derbi maçında Çeşme Belediyespor’a yakışan şekilde mücadelemizi verip, galip ayrılmak istiyoruz. Ben takımımıza güveniyorum ve en iyisini yapacağımızı da biliyorum" dedi.

Çeşme Belediyespor, aldığı mağlubiyetle 14 puanda kalırken, lig sıralamasında 6. sırada yer aldı. Çeşme Belediyespor, ligin 10. haftasında, yerel derbi maçında Alaçatıspor ile Alaçatı’da karşılaşacak.