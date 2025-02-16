Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, sahasında Sarayköyspor’u 4-1 mağlup etti.

İmren Alaçatıspor, Gaziemirspor ile berabere kaldı İmren Alaçatıspor, Gaziemirspor ile berabere kaldı

Çeşme Belediyespor, ligin 18. maçında Sarayköyspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Maçın ikinci yarısında, Çeşme Belediyespor, elde ettiği penaltıyı, 48. dakikada Bartu Umut’un gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.  Penaltı golünün ardından 50. dakikada Sarayköyspor oyuncusu Berk Saraç’ın attığı golle maçın skoru 1-1 oldu. Penaltıyı gole çeviren Çeşme Belediyespor oyuncusu Bartu Umut, 70. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Çeşme Belediyespor, 74. dakikada Furkan Başkal ve 88. dakikada Ethem Eren Vardar’ın attığı gollerle maçı 4-1 kazanarak puan kaybına son verdi.

Çeşme Belediyespor, elde ettiği 3 puanla, lig sıralamasında 15 puanla 14. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, 23 Şubat Pazar günü saat 14.00’te Ortaca Belediyespor ile karşılaşacak.

Kaynak: iha