Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, sahasında Sarayköyspor’u 4-1 mağlup etti.

Çeşme Belediyespor, ligin 18. maçında Sarayköyspor’u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Maçın ikinci yarısında, Çeşme Belediyespor, elde ettiği penaltıyı, 48. dakikada Bartu Umut’un gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. Penaltı golünün ardından 50. dakikada Sarayköyspor oyuncusu Berk Saraç’ın attığı golle maçın skoru 1-1 oldu. Penaltıyı gole çeviren Çeşme Belediyespor oyuncusu Bartu Umut, 70. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Çeşme Belediyespor, 74. dakikada Furkan Başkal ve 88. dakikada Ethem Eren Vardar’ın attığı gollerle maçı 4-1 kazanarak puan kaybına son verdi.

Çeşme Belediyespor, elde ettiği 3 puanla, lig sıralamasında 15 puanla 14. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, 23 Şubat Pazar günü saat 14.00’te Ortaca Belediyespor ile karşılaşacak.