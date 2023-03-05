Çeşme Belediyespor, konuk ettiği İstanbul takımlarından Gazi Mahallesi’ni 2-1 mağlup etti.

Çeşme Belediyespor, konuk ettiği İstanbul takımlarından Gazi Mahallesi’ni 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 16. haftasında sahasında İstanbul ekiplerinden Gazi Mahallesi’ni 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremi nedeniyle ertelenen maçlar bu hafta sonunda tekrar başladı. Çeşme 16 Eylül Sahası’ndaki maç, her iki takım futbolcularının "Ülkemizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkması ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulması, ardından da İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Her iki takımın da karşılıklı ataklarla gol aradığı maçın ilk yarısında golü bulan taraf Gazi Mahallesi oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında Gazi Mahallesi oyuncusu Mustafa Şahin’in attığı gol ile Gazi Mahallesi ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 54. dakikada Hüseyin Çıray’ın attığı gol ile skoru eşitledi. Çeşme Belediyespor, maçın sonuna doğru bulduğu penaltıyı, 87. dakikada Bekir Demirbilek’in gole çevirmesi ile 2-1 öne geçerek 3 puanın sahibi olmayı başardı.

Çeşme Belediyespor, kazandığı galibiyet ile puanını 28’e yükseltirken, lig sıralamasında da 3. sıraya yükseldi. Çeşme Belediyespor, 8 Mart Çarşamba günü ise kendi sahasında İstanbul takımlarından Kartalspor’u konuk edecek.

"Ligin sonunda gülen taraf biz olacağız"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Kara, "Çok zorlu maçtı. Bu ligde kolay maç yok. Ama öncelikle şunu söylemeliyim; ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. BAL gerçekten zor bir lig. Hiçbir maçın garantisi yok. Ayrıca Çeşme Belediyespor ile maç yapmaya gelen her takım değişik bir motivasyonla geliyor. Ama zorlu maçı kazanmayı başardık. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda rakibimizi yeneceğimize inanıyorduk ve maçı 2-1 kazanmayı başardık. Şimdi önümüzde Çarşamba günü kendi sahamızda oynayacağımız Kartalspor maçı var. Bu önemli maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. İyi bir takımımız var. Galibiyet serisini devam ettireceğimize inanıyorum. Ligin sonunda gülen taraf biz olacağız" diye konuştu.