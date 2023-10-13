Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, yeni sezonun ilk maçı öncesinde Çeşme’nin markalaşmış işletmelerinden bir restoranda, moral yemeğinde ağırlandı.

Çeşme Belediyespor, BAL 4. Grup’ta 2023-2024 sezonunun ilk maçında, 15 Ekim Pazar günü saat 14.00’te sahasında Asarlık Gençlik ve Spor ile karşılaşacak. Çeşme Belediyespor’a, her yıl olduğu gibi bu sezon da Çeşme esnafının desteği sürerken, ilk maç öncesinde Çeşme Belediyespor Kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, Çeşme’nin markalaşmış işletmelerinden bir restoranda, işletme sahipleri tarafından ağırlandı. Yemekte konuşan Başkan Kaymakçı, "Takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle hedefimize ulaşacağız" dedi.

Mustafa Kaymakçı: "Çok iyi bir takım oluşturduk"

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, moral yemeğinde yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Erman Kırmızı hocamızın yönetiminde çok iyi bir takım oluşturduk. Oyuncularımızın çoğu Erman hocamızın öğrencisi. Oyuncularımız kamp döneminde birbirleriyle kaynaştılar. Büyük bir aile olduk. Bu bizim için çok önemliydi. Futbolcularımız için sahamızda, kale arkasında, Belediye Başkanımızın desteğiyle bir tesis de yaptık. Bu tesiste konaklayacaklar ve yemeklerini yiyebilecekler. Böylece oyuncularımız birbirleriyle daha fazla kaynaşabilecekler. Oyuncularımıza her türlü imkanı sağlamaya gayret ettik. Kendilerine güveniyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

"Birlik olup, kulübümüzü hak ettiği yere çıkarmalıyız"

Bu sene hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kaymakçı, "Çeşme’yi ve Çeşmelileri bu sezon sevindirmeyi hedefliyoruz. Yönetimim, teknik heyetimiz, futbolcularımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Bize her zaman destek veren, her türlü kolaylığı sağlayan Belediye Başkanımız Ekrem Oran’a da çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonluk hedefimize çok çalışarak, akıllı, bilinçli bir şekilde emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu sezonda dargınlıklar, kırgınlıklar olmasın istiyoruz. Birbirimizle kenetlenmeliyiz. Birlik olup, kulübümüzü hak ettiği yere çıkarmalıyız. Taraftarımızı tribünleri doldurmaya, centilmence takımlarını desteklemeye davet ediyorum. Bu takım hepimizin takımı. Bu takım Çeşme’nin takımı" dedi.

Erman Kırmızı: "İyi oyun, iyi spor, iyi sonuç sezon sonunda şampiyonluğu getirir"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Erman Kırmızı da, "Yeni sezona iyi hazırlandık. Uzun bir Afyon kampı geçirdik. Şu anda takımımızda sakat oyuncumuz yok. Her şey yolunda. Kamp döneminde adaptasyonu da sağladık. Kamp dönemi uzun olduğu için oyuncularımız birbirleriyle kaynaştılar. O konuda memnunuz. Bu kaynaşmayı saha içine yansıtırlarsa hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz. İlk maçımızda ve ardından gelecek bütün maçlarımızda galibiyet hedefi ile sahaya çıkacağız. Her maç galibiyet diyoruz. İyi oyun, iyi spor, iyi sonuç sezon sonunda şampiyonluğu getirir. Sezonda hedefimiz belli: şampiyonluk. Taraftarımızla, yönetimimizle birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Çeşme Belediyespor en iyi yeri hak ediyor" diye vurguladı.