Çeşme Belediyespor masörü Murat Karakaş, Çeşme Belediyespor’un Özçamdibispor ile oynadığı maç sırasında, kaleciyle çarpışması sonucunda 3 kaburgası kırılan ve nefesi kesilerek bayılan Faruk Yıldıran’ın nasıl hayata döndürüldüğünü anlattı.

Çeşme Belediyespor masörü Murat Karakaş, Çeşme Belediyespor’un Özçamdibispor ile oynadığı maç sırasında, kaleciyle çarpışması sonucunda 3 kaburgası kırılan ve nefesi kesilerek bayılan Faruk Yıldıran’ın nasıl hayata döndürüldüğünü anlattı.

Çeşme Belediyespor’un geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında ağırladığı Özçamdibispor ile oynadığı maçın 25. dakikasında Özçamdibispor kalecisi Doğancan Ereşmeli ile çarpışan Faruk Yıldıran yere düşerek bayıldı. Hakemin çağırması üzerine koşarak futbolcunun yanına gittiğini söyleyen Çeşme Belediyespor masörü Murat Karakaş, "Hızla olay yerine geldiğimde, bilincinin kapalı olduğunu ve nefes alamadığını gördüm. Hemen amonyak koklatarak ayıltmaya çalıştım. Yurtdışında aldığım eğitimler sırasında öğrendiğim bir tekniği kullanarak, tekrar nefes almasını sağladım. Hemen ardından sedyeyle Çeşme Belediyesi’nin hasta taşıma aracına taşıdık ve hastaneye sevk ettik. Futbolcumuzun 3 kaburgasının kırıldığını ve kırılan kemik kristallerinin akciğerini söndürmeye başladığını öğrendik. Nefes almasını sağlamamız, akciğerin tamamen sönmesini engelledi ve hayatı kurtuldu. İlk yardımın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Nefes aldıramasaydık, Allah korusun futbolcumuzu kaybedebilirdik" şeklinde konuştu.

Yaptığı mesleğin sporcu sağlığı açısından önemine dikkat çeken masör Karakaş, "Çok sevdiğimiz bir futbolcumuz, bir hazırlık maçında sakatlandı. Muayene ederken, arka adalesinde bir sertlik algıladım. Emar çektirdik. Adalesinde yırtık ve kitle olduğunu gördük. Kulübümüzün de katkılarıyla etraflı tetkikler yaptırdık. Yapılan tetkikler neticesinde kitlenin iyi huylu olduğunu öğrendik. İyi huylu çıkması bizi mutlu etti. Erken teşhisin önemi de ortaya çıktı" diye konuştu.

Mesleği boyunca karşılaştığı olaylarda, ilk yardım sayesinde birkaç kişinin hayata dönmesine katkı sağladığını da anlatan masör Karakaş, "İlk yardımın ne kadar önemli olduğu, yaşadığım bir kaç olayda da ortaya çıktı. 2 ayrı trafik kazasında 2 kişiye yardım ederek, hayata dönmelerini sağlamıştım. Yine bir maç sırasında bir hakemin göğüs boşluğuna sert bir top gelmiş ve hakem nefessiz kalmıştı. Ona da müdahale ederek nefes almasını sağlamıştım. Çanakkale Dardanel’de çalışırken, Manisa ile yaptığı bir maç sırasında bir futbolcunun çenesi kitlenmişti. Çenesini açarak, dilini çıkardım ve sağlığına kavuşturdum. Elimden geldiği kadar işimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum" diye belirtti.

1965 İzmir doğumlu olduğunu belirterek, kendisi hakkında da bilgi veren Karakaş, "Eski futbolcuyum. Aynı zamanda antrenörüm. Fakat antrenörlük yapmıyorum. Yaklaşık 35 yıl önce spor masörlüğüne başladım. Daha sonra spor masörlüğü ile ilgili sertifikalarımı aldım. Yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda seminerlere katıldım ve eğitimler aldım. 1. Lig ve Süper Lig’de uzun süre spor masörü olarak çalıştım. Genç Milli takımda görev yaptım. Azerbaycan’da da 5 yıl büyük bir takımın sağlık sorumlusu olarak çalıştım. Olimpiyatlar ve Şampiyonlar Ligi’nde çalışma fırsatım oldu. Çeşme’den spor masörlüğü teklifi gelince, kabul ettim ve burada çalışmaya başladım. Çok güzel bir çalışma ortamımız var. Kulüp Başkanı Mustafa Kaymakçı ve yönetim kurulu ile iyi bir işbirliğimiz oldu. Futbolcularımızla da çok iyi anlaşıyoruz. Elbirliğiyle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye kaydetti.