Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ikinci devre ilk maçında İzmirspor, sahasında Çeşme Belediyespor’u 3-1 yendi. Aldığı bu galibiyetle 32 puana ulaşan İzmirspor maç fazlası ile lider olurken, Çeşme Belediyespor ise 12 puanda kaldı ve 14. sırada haftayı tamamladı.

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Karşılaşmaya istekli ve atak başlayan İzmirspor, 32. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş’un golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Çeşme Belediyespor beraberlik için yüklense de 43. dakikada İzmirspor Sezer Orhonsayın’ın kaydettiği golle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 55. dakikada Sezer Orhonsayın yeniden sahneye çıktı ve İzmirspor’u 3-0 öne geçiren golün sahibi oldu. Çeşme Belediyespor’un tek golü ise 86.dakikada Ethem Eren Vardar’dan geldi. Kalan sürede başka gol olmadı ve İzmirspor, konuk ettiği Çeşme Belediyespor’u 3-1 yenerek 3. puanın sahibi oldu.

Kaynak: iha