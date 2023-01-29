Çeşme Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında evinde konuk ettiği Özçamdibispor ile maçın golsüz berabere kaldı.

Çeşme Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında evinde konuk ettiği Özçamdibispor ile maçın golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında, İzmir takımlarından Özçamdibispor’u konuk etti.

Maçı yaklaşık 50 kişilik Özçamdibispor taraftarı da seyrederken, maç başlamadan hemen önce Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, konuk taraftarların olduğu tribüne giderek, konuk taraftarlara "hoş geldiniz" dedi.

Çeşme Belediyespor taraftarlarının da tribünleri tamamen doldurduğu maçta, 5. dakikada Çeşme Belediyespor oyuncusu Barış Güner, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Oyuncusunun kırmızı kart ile oyun dışı kalması sonucunda maça 10 oyuncusu ile devam etmek zorunda kalan Çeşme Belediyespor, ikinci talihsizliği de 25. dakikada yaşadı. Çeşme Belediyespor oyuncusu Faruk Yaldıran, 25. dakikada sakatlanarak, sedyeyle saha dışına taşındı. Yaldıran, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Maçın ilk yarısı, Çeşme Belediyespor’un iki talihsizliği tamamlanırken, her iki takım da ilk yarıyı golsüz tamamladı. Maçın ikinci yarısı her iki takımın da karşılıklı gol arayışları ile devam etse de istedikleri golü bulamadılar. Maçın uzatma dakikalarında rakip kalede baskıyı arttıran Çeşme Belediyespor, art arda yaptığı ataklarda aradığı golü bulamayınca konuk ettiği rakibiyle golsüz berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Çeşme Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında kazandığı 1 puan sonucunda, lig sıralamasında 25 puanla 4. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, ikinci yarının ikinci maçında, önümüzdeki hafta sonunda, deplasman maçında, İstanbul takımlarından Ortaköy ile karşılaşacak.