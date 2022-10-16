Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, İstanbul’da, deplasmanda karşılaştığı Gazi Mahallesi ile golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, İstanbul’da, deplasmanda karşılaştığı Gazi Mahallesi ile golsüz berabere kaldı.

Çeşme Belediyespor, 2022-2023 sezonunun 3. haftasında, İstanbul deplasmanında Gazi Mahallesi ile karşı karşıya geldi. Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı’nın da izlediği zorlu maçta, Çeşme Belediyespor, yaptığı ataklara karşın aradığı golü bulamadı. Rakibine gol fırsatı da vermeyen Çeşme Belediyespor, 0-0 beraberlikle deplasman maçoında 1 puanın sahibi oldu.

Lig sıralamasında 5 puanla 6. sırada yer alan Çeşme Belediyespor, 23 Ekim Pazar günü, İstanbul’da, Kartalspor ile karşılaşacak.