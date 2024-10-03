Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde ilk kez ’Yeşilyurt Çeşitli Üzüm Festivali’ gerçekleştirilecek. Festivalde 3 gün boyunca ünlü isimler sahne alacak.

Alaşehir’in üzüm çeşidi yönünden merkez mahallesi olan Yeşilyurt Mahallesinde tanıtım amacıyla ilk kez ’Çeşitli Üzüm Festivali’ düzenleniyor. 4 Ekim’den 6 Ekim akşamına kadar sürecek olan festivalde ünlü isimler sahne alacak.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptığı açıklama, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği yaparak, sponsorumuzun desteğiyle etkinlik düzenledik. Amacımız dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümün tanıtımının yanı sıra Sultani üzüme alternatif çeşitli üzümlerimizi de tanıtmak." dedi.

Festival kapsamında 4 Ekim Cuma akşamı Mortiz, 5 Ekim Cumartesi akşamı Özlem Özdil ve 6 Ekim Pazar akşamı Öykü Gürman, Yeşilyurt Meydanında saat 21.00’da sahne alacak.