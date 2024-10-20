Aydın’ın İncirliova ilçesinde çeşitli suçlardan 14 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla koordineli bir çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Çekle İlgili Karşılıksız İşlem Yapma, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs, İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.