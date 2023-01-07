Mersin’de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ile 412 fişek ele geçirildi.

Mersin’de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ile 412 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen 32 şüpheliyi tespit etti. Bu sabah 70 ekipten oluşan 210 polisin katılımıyla 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 412 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.