Karabük’te çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 kişi yakalanırken, 21’i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen Eylül ayı içerisinde haklarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 105 kişi yakalandı. Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 17 kişi, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, 11 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ve 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 21 firari işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.