Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İskenderun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede kasten yaralama, basit yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali, hırsızlık gibi çeşitli suçlarından arananların yakalanması için çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada belirlenen şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1’i serbest kaldı.