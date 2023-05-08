Erzincan polisinin çalışması sonucu çeşitli suçlardan 72 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan 22 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik 01.04.2023 - 04.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama neticesinde: Yağma suçundan toplam 27 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi, hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 6 kişi, cebir veya tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, kasten yaralama suçundan toplam 9 yıl 8 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi, basit yaralama suçundan toplam 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 520 lira adli para cezası olan 3 kişi, nafaka hükümlerine uymama suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, askeri eşyayı kasten tahrip etme suçundan 4 bin lira adli para cezası olan 1 kişinin arandığı tespit edilerek ve şahısların yakalaması yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalaması yapılan 22 kişinin çeşitli suçlardan toplamda 72 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin 520 TL adli para cezası ile arandıkları tespit edilerek şahısların cezaevlerine teslimi yapıldı.