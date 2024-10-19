Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan 5 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan bir araçtakilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Yapılan sorgulamada araçta bulunan Y.Ç., isimli şahsın farklı suçlardan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahıs gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha