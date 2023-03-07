Erzincan polisinin çalışması sonucu çeşitli suçlardan 10 yıl 11 ay 24 gün hapis cezasıyla aranması bulunan 13 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erzincan polisinin çalışması sonucu çeşitli suçlardan 10 yıl 11 ay 24 gün hapis cezasıyla aranması bulunan 13 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Şubat - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalamasına yönelik yapılan çalışmalar dahilinde; hırsızlık suçundan 1 kişi, alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullanmak suçundan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 1 kişi, yaralama suçundan 1 kişi, kamu malına zarar verme suçundan 1 kişi ve diğer suçlardan 8 olmak üzere toplamda 10 yıl 11 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 13 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.