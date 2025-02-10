Adana’da 11 yıl önce Zeynep Söğüt’ü (33) boğarak öldürdükten sonra cesedini bavula koyup dere yatağına atan, bugüne kadar cesede ulaşılamamasına rağmen müebbet hapis cezasına çarptırılan ve eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle haklarında verilen hapis cezaları bozulan sanıklar Savaş Sanatma (42) ve Ersin Yalçınkaya (48), yeniden yapılan yargılama sonucunda yine müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Olayda ’delilleri gizlediği’ öne sürülen sanık Nazlı Tuğlucan’a da 3 yıl hapis cezası verildi.

Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir evde Zeynep Söğüt ile yaşayan Savaş Sanatma, 23 Aralık 2013’te emniyete giderek nikahsız yaşadığı Zeynep’in kendisi işteyken evi terk ederek gittiğini ve bir daha dönmediğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Savcılık, kayıp başvurusu üzerine 31 Aralık 2013’te kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Zeynep Söğüt’ün annesi Arbiye Ballı da 27 Aralık 2013’te Sarıçam Polis Merkezi’ne giderek 2 çocuk annesi kızından haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini, öldürülmüş olabileceğini, kızının en son Savaş Sanatma ile yaşadığını ve bu kişiden şüphelendiğini bildirdi. Anne Ballı’nın şikayeti üzerine Sanatma’nın bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Sanatma, Zeynep Söğüt ile 8-9 ay beraber yaşadıklarını, kaybolunca kayıp başvurusunda bulunduğunu, anne ve babasına da bilgi verdiğini söyledi. Söğüt ailesi, 21 Kasım 2018’de televizyon programlarına çıkarak kızlarından haber alamadıklarını anlattı. Savaş Sanatma da telefonla programa katılarak sevgilisinden haber alamadığını söyledi.

Cinayet Bürosu ekipleri, Zeynep Söğüt’ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirerek 2020 yılında kayıp dava dosyasını yeniden açtı. Söğüt’ün kaybolması ile ilgili onlarca kişinin ifadesine başvuruldu, güvenlik kamera görüntüleri ve cep telefonu kayıtları incelendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Söğüt’ü öldürdükleri iddiası ile Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan yakalanıp, gözaltına alındı.

Sorgularında Savaş Sanatma, Zeynep’i arkadaşı Ersin Yalçınkaya’nın öldürdüğünü belirterek, "Ersin gece bizde kalmıştı. 24 Aralık 2013 günü sabah erken uyandım, Ersin de uyanmıştı. Zeynep yatıyordu. Ersin’e ’sen otur sıcak pide alayım geleyim birlikte kahvaltı yapalım’ dedim. Ekmek alıp eve döndüğümde Ersin kapıyı açtı. Her iki kolunda ve yüzünün bir kısmında tırnak izlerinden dolayı kanamalar olduğunu görünce ne olduğunu sordum. ’Sesini çıkartma Zeynep’i yatak odasında boğarak öldürdüm, bu esnada boğuştum, Zeynep tırnakları ile beni bu hale getirdi’ dedi. Yatak odasının kapısını açtığımda Zeynep yatağın üzerinde sırt üstü hareketsiz yatıyordu" ifadelerini kullandı.

Sanık Sanatma daha sonra Zeynep’in cesedini bavula yerleştirip taksinin bagajına koyduklarını, Nazlı Tuğlucan’ın öncülüğünde 2 otomobil halinde gittikleri Pozantı’nın Bürücük Yaylası’nın yüksek yerinde dere yatağına attıklarını ileri sürdü.

Ersin Yalçınkaya ise polisteki ifadesinde, Zeynep Söğüt’ü Savaş Sanatma’nın öldürdüğünü iddia etti. Nazlı Tuğlucan da içinde ceset olduğunu bilmediği bavulu Pozantı’da dereye attıklarını kabul edip, suçsuz olduğunu iddia etti. 3 şüpheli de ’tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

Polis, Söğüt’ün cesedini bulmak için şüphelilerin gösterdikleri bölgede kadavra köpeği ile arama yaptı. Belirtilen bölgede bavul bulundu, içinden taşlar çıktı. Genişletilen aramada kemikler bulundu. Yapılan analizde kemik parçalarının insana değil, bir hayvana ait olduğu tespit edildi.

Cesedi bulunamayan Zeynep Söğüt’ü öldürdükleri iddiası ile Söğüt’ün nikahsız yaşadığı Savaş Sanatma ile Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan hakkında Adana 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgularında Zeynep Söğüt’ün öldürülmesini ayrıntılarıyla anlatan sanıklar Savaş Sanatma, Esrin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan yargılandıkları mahkemede ifadelerini değiştirdi. Yalçınkaya suçlamayı kabul etmeyerek, "Emniyette verdiğim ifademi kabul etmiyorum, ben ilgim ve alakam olmadığını söylememe rağmen bana emniyette işkence yaptılar. Olay tarihinde ben mide ameliyatı geçirmiştim, çok kilo vermiştim, rahatsızdım, bu suçu işlemem de mümkün değildir" dedi. Sanatma da suçlamayı kabul etmeyerek, poliste ve savcılıkta psikolojik baskıyla korkudan ifade verdiğini iddia etti.

Sanık Nazlı Tuğlucan ise Savaş ve Ersin ile Pozantı’ya gittiklerini belirterek, "Ersin taksinin arkasından koyu renkli bir bavul çıkardı. Bizim olduğumuz yerden bavulla uzaklaştı. 10 dakika sonra geldi, elinde bavul yoktu. O arada Savaş diz çökmüş titriyordu. Ersin ’burada gördüklerinizi hiç kimseye söylemeyeceksiniz’ dedi. Bavulun içinde ne olduğunu defalarca sordum bir şey söylemedi" diye konuştu.

Sanık avukatları da Zeynep Söğüt’ün yaşıyor olabileceğini ifade ederek müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, 17 Ekim 2023’te tutuklu sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya’yı ’kasten öldürme’ suçundan müebbet, yargılama sırasında tahliye edilen Nazlı Tuğlucan’ı ise ’suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sanıkların avukatları, karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, yaptığı incelemede eksik kovuşturma nedeniyle sanıklara verilen kararı bozdu. Bu gelişme üzerine dava Adana 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis memurları da tanık olarak dinlendi. Polis memuru Z.G., sanık Savaş Sanatma’nın Zeynep Söğüt’ün cesedini bavula koyup Pozantı’ya attıklarını, yerini gösterebileceğini söylediğini anlattı. Yapılan karar duruşmasına katılan tutuklu sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, bozmadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini söyledi. Öldürülen Söğüt’ün annesi Arbiye Ballı ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya’yı Zeynep Söğüt’ü ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları istenmesine karşın sanıkların eylemlerinin ’kasten öldürme’ suçunu oluşturduğuna dikkat çekerek müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Sanıkların tutukluluğunun devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Nazlı Tuğlucan’ı ise ’delilleri gizleme, yok etme’ suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum etti.