Erzurum’da evinde ölü olarak bulunan bir kişinin cenazesi 6 saatlik bir çalışmanın ardından evden çıkarılabildi.

Erzurum’da evinde ölü olarak bulunan bir kişinin cenazesi 6 saatlik bir çalışmanın ardından evden çıkarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yenişehir semti Gazino kavşağında bulunan bir apartmanda yalnız olarak yaşayan 63 yaşındaki Şakirt Kurt’tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis, 112 ekipleri, Kurt’un cesediyle karşılaştı. 3-4 gün önce öldüğü belirlenen şahsın cesedinin çıkarılması için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri Kurt’un cesedini çıkarabilmek için uzun süre çaba harcadı. Evin camını söken ekipler bunu başaramayınca AFAD ekiplerinden destek istendi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri 112 ekipleri ile birlikte cesedi sedye ile binadan aşağıya indirdi. 6 saat süren çalışma mahalle sakinleri tarafından da dikkatle takip edildi.

Cenaze otopsi yapılmak üzere 112 ekiplerince Adli Tıp Kurumuna götürüldü.