Kütahya merkeze bağlı Sekiören köyünde dün cesedi parçalanmış halde bulunan kadının toprağa verildi.

Kütahya merkeze bağlı Sekiören köyünde dün cesedi parçalanmış halde bulunan kadının toprağa verildi.

Olay, Kütahya’nın Sekiören köyünde meydana geldi. Bir kişiye ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir kadın cesedi ile karşılaştı. Hastanede yapılan incelemede parçalanmış olduğu belirlenen cesedin 69 yaşındaki Emine Akçay’a ait olduğu belirlendi. Hastane morgundan alınarak merkeze bağlı Sekiören köyüne getirilen Emine Akçay’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Akçay’ın ölümü nedeniyle ilgili yapılan ilk otopside bedeninde çok sayıda pençe ve diş izlerine rastlandığı aktarıldı.