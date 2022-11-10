Tokat’ta 3 gündür kayıp olarak aranırken cesedi bulunan kişinin yapılan otopside başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat’ta 3 gündür kayıp olarak aranırken cesedi bulunan kişinin yapılan otopside başından tabanca ile vurulduğu belirlendi. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinile bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası Ayhan Boyraz’dan pazar gününden itibaren haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Boyraz aranırken, dün akşam saatlerinde Niksar ilçesi Şahinli köyü Topkara mevkiinde bir erkek cesedi bulundu. Tokat Devlet Hastanesinde yapılan otopside Boyraz’ın başından tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada cinayet zanlısı A.B’yi gözaltına aldı. Şahsın ifade işlemlerinin ardından Niksar Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan Ayhan Boyraz’ın cenazesi ise Behzat Camii’ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Boyraz’ın cenazesi Şeyhi Şirvani Mezarlığı’nda toprağa verildi. Boyraz’ın yakın akrabalarından Doğuhan Uzun, cinayet olayının biran önce aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.