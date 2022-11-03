Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yeri inceleme ekibi ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, Uğur’un cesedi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Sarıca Paşa Mahallesi Sadiye Zorlutuna sokakta bulunan evden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekibi eve girdi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 85 yaşındaki Osman Uğur’un çürümüş haldeki cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, evde araştırma yaptı.

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