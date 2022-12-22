Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki park tartışmasında sivil polis memurunun ateş açıp 1 kişiyi yaraladığı olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yüzünden yaralanan Mehmet Akbulut, “Küçük sebepsiz bir park tartışmasından oldu. Yani orada görevli değil, orayla alakası yok. O, park edemezsin deyince zaten biz çıkarttık arabayı. Ona rağmen sinirlerine hakim olamadı” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki park tartışmasında sivil polis memurunun ateş açıp 1 kişiyi yaraladığı olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yüzünden yaralanan Mehmet Akbulut, “Küçük sebepsiz bir park tartışmasından oldu. Yani orada görevli değil, orayla alakası yok. O, park edemezsin deyince zaten biz çıkarttık arabayı. Ona rağmen sinirlerine hakim olamadı” dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 12 Aralık Pazartesi tarihinde yaşanan olayda park kavgası yüzünden kavga çıkmıştı. Saat 14.30’daki olayda iddiaya göre eşini hastaneye getiren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Emrullah G. ile hastaneye bir yakını getiren Mehmet Akbulut arasında yaşanan kavga alevlenmiş ve polis memuru Emrullah G., aracından aldığı silahla ateş açarak Mehmet Akbulut’u yaralamıştı.

Konuyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Silahıyla ateş açan Emrullah G., Mehmet Akbulut’un yüzünden yaralanmasına neden oldu. Hastanede tedavi süreci tamamlandıktan sonra evinde dinlenen Mehmet Akbulut, “Küçük sebepsiz bir park tartışmasından oldu. Yani orada görevli değil, orayla alakası yok. O park edemezsin deyince zaten biz çıkarttık arabayı. Ona rağmen sinirlerine hakim olamadı” açıklamasında bulundu.

Olay esnasında fiziki bir tartışma olduğunu kaydeden Mehmet Akbulut, “Sözlü bir tartışma oldu, buraya park edemezsiniz dedi. Ondan sonra sinirlenip silah çekti. Hastane personeli vardı, o aramıza girdi. O arada sıktı. Duyduğuma göre Afyonkarahisar’da, hanımını mı getirmiş, hanımı mı burada çalışıyor tam bilmiyorum onu. Küçük sebepsiz bir park tartışmasından oldu. Yani orada görevli değil, orayla alakası yok. O park edemezsin deyince zaten biz çıkarttık arabayı. Ona rağmen sinirlerine hakim olamadı. Psikolojisi mi bozuldu, deli mi artık bilmiyorum. Zaten ben tartışmadan sonra arkamı dönüp gittikten sonra bana sıkıyor” şeklinde konuştu.