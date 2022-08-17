Cerrahpaşa Tıp Fakültesi açılışı gerçekleştirilen İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile yoğun bakım yatak kapasitesini arttırdı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, “Bundan 10 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisindeki yoğun bakım yatak oranı yüzde 3 oranındaydı. Bugün bu ünitenin açılışıyla birlikte toplam yoğun bakım yatak kapasitemiz 111 yatağa çıkmış oluyor. Bu oran 13’e ulaşmış oluyor” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi açılışı gerçekleştirilen İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile yoğun bakım yatak kapasitesini arttırdı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, “Bundan 10 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisindeki yoğun bakım yatak oranı yüzde 3 oranındaydı. Bugün bu ünitenin açılışıyla birlikte toplam yoğun bakım yatak kapasitemiz 111 yatağa çıkmış oluyor. Bu oran 13’e ulaşmış oluyor” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile yoğun bakım yatak kapasitesini arttırdı. Yoğun Bakım Ünitesinde yatak sayısı 111’e ulaştı. İstanbul’da bir ilk olma özelliğine sahip İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı, yoğun bakım yatağı ihtiyacını karşılamasının yanında, yan dal uzmanlarının eğitimleri konusunda da önemli bir ihtiyaca cevap verecek. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan Yoğun Bakım Bilim Dalı ve Yoğun Bakım Ünitesi dahili branşlardaki Ana Bilim Dallarının yoğun bakım hastalarına hizmet edecek.

İç Hastalıkları Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nin açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. M. Sait Gönen, Başhekim Doç. Dr. Emin Köse, Dahili Bilimler Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat Hulusi Demirelli, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güniz Meyancı Köksal ve öğretim üyeleri katıldı.

“Birçok uzmanın yetişeceği bir birimi açmış oluyoruz”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için önemli bir gün olduğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, “Bugün sadece bir yoğun bakım ünitesi açılışı değil yoğun bakım ünitesinde eğitim alacak birçok uzmanın yetişeceği bir birimi açmış oluyoruz. Bildiğiniz gibi Covid-19 sürecinde yoğun bakımların önemi ve ihtiyacın ne kadar fazla olduğunun gördük ve deneyimledik. O dönem içerisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çok hızlı bir reaksiyon alarak tüm ameliyathanelerini o dönemde yoğun bakım ünitesine çevirerek hizmeti arttırdı” dedi.

“Yoğun bakım yatak kapasitemiz 111 yatağa çıkmış oluyor”

Pandemi sürecinde yoğun bakım ünitesinin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söyleyen Aydın, “Almış olduğumuz kararla birlikte bu ünitenin açılışı bugün gerçekleşmiş oluyor. Bundan 10 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisindeki yoğun bakım yatak oranı yüzde 3 oranındaydı. Bugün bu ünitenin açılışıyla birlikte toplam yoğun bakım yatak kapasitemiz 111 yatağa çıkmış oluyor. Bu oran 13’e ulaşmış oluyor. Bu değer bizim yüzde 10’u geçme hedefimizi de geçtiğimizi gösteriyor” dedi.

“Yatak sayısının arttırılması gerektiğini yaşayarak öğrendik”

Açılışta konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen, “Bugün gerçekten Cerrahpaşa İç Hastalıkları Kliniği için çok önemli bir günde bir aradayız. Cerrahpaşa İç Hastalıkları, ülkemizin en eski İç Hastalıkları kliniklerinde bir tanesi değil en eskisidir. Neşet Ömer İrdelp’in başkanlığını yaptığı kliniktir. Tabi ki, yoğun bakım ünitelerinin ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz pandemi sürecinde hep birlikte gördük. Yoğun bakım yataklarımızın yetersiz olduğunu yoğun bakım yatak sayısının arttırılması gerektiğini yaşayarak öğrendik” dedi.

“Asistanlarımızın da yoğun bakımla ilgili deneyimi artacak”

Gönen konuşmasının devamında, “Bugün bu açılışla birlikte hem hastalarımıza hizmette yoğun bakım ünitesi yatak sayısının artmasıyla katkı sağlamış olacağız hem de buradan yetişen asistanlarımızın da yoğun bakımla ilgili deneyimlerinin çok fazla olacağı bir döneme hep birlikte başlangıç yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.