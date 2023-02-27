Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, teknolojik gelişmelerle birlikte cerrahi tedavi gerektiren jinekolojik hastalıklarda hızlı iyileşme gibi avantajlarıyla ön plana çıkan laparoskopik yani kapalı yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğine dikkat çekti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, teknolojik gelişmelerle birlikte cerrahi tedavi gerektiren jinekolojik hastalıklarda hızlı iyileşme gibi avantajlarıyla ön plana çıkan laparoskopik yani kapalı yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğine dikkat çekti.

Teknolojik gelişmelerle birlikte cerrahi tedavi gerektiren tüm jinekolojik hastalıklar hızlı iyileşme gibi avantajlarıyla ön plana çıkan laparoskopik yöntem ile tedavi edildiğini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, "Miyom, polip hatta kısırlık gibi jinekolojik hastalıkların tedavisinde deneyimli cerrahlar tarafından uygulanan ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilen laparoskopik yani kapalı yöntem az ağrı, düşük enfeksiyon riski, hızlı iyileşme gibi avantajlarıyla ön plana çıktığını görmekteyiz" dedi.

Laparoskopi nedir, nasıl uygulanır?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Işık laparoskopi nedir ve nasıl uygulanır sorularına da yanıt vererek, "Laparoskopi karın içinin açılmadan bir veya birkaç adet karının belli bölgelerine delikler açılarak bir nebzede estetik olarak karın içindeki işlemlerin yapılabilmesidir.

Laparoskopinin açık cerrahi üstünlükleri vardır, ağrı daha az olmakta, karın içinde yapışıklıklar daha az olmakta, karın dışında da hastalar daha estetik insizyon yani dikiş iziyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Laparoskopi yöntemleri zaman içinde gelişme gösterdikçe, laparoskopinin çeşitliliği de değişmektedir. Bütün jinekolojik ameliyatlar artık laparoskopik olarak yapılabilmektedir” diyerek sözlerine son verdi.