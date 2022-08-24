Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda yapılan cerrahi tedavinin vakti geçmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda yapılan cerrahi tedavinin vakti geçmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, hastalığın tedavi sürecindeki cerrahi müdahalenin öneminden bahsetti. Doç. Dr. Murat Erdoğan, “Günümüzde modern dünyada teknolojinin gelişimi ile beraber bilgiye ulaşım imkanı kolaylaştırılmıştır. İnsanlar amiyane tabiri ile bir bilgi kirliliği yaşamaktadır. Fakat bilimsel açıdan bilgi ve doğru tektir. Özellikle tıpta ve tıbbın düzeyinde ortopedik hastalıklarda cerrahi müdahale gerektiren zamanlarda diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi cerrahi müdahale de zamanında yapılmalıdır” dedi.

Cerrahi müdahalenin önemine değinen Erdoğan, “Vaktinde yapılmayan cerrahi müdahalelerde patoloji, yani hastalık daha zor bir hale gelmekte tedavi ve cerrahi işlem zorlaşmaktadır. Bu nedenle hastalar tedavi konusunda uzman isimlerden destek almalı, bilgi kirliliğinden değil de tedaviyi üstlenecek olan hekim arkadaşlardan gerekli doğruyu aldıktan sonra gerekirse cerrahi tedavi gerekiyorsa ondan korkmamalı ve cerrahi tedaviyi olmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki vakti geçen tedaviler zor tedavilerdir” diye konuştu.