Üroloji alanında başarılı çalışmalara imza atan Op. Dr. Akın Avcı, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde göreve başladı.

Üroloji alanında başarılı çalışmalara imza atan Op. Dr. Akın Avcı, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde göreve başladı.

Denizli’nin köklü sağlık kuruluşlarından olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, üroloji kadrosuna yeni bir isim daha ekledi. Çalışma hayatı boyunca endoüroloji (böbrek ve idrar yolları endoskopik taş cerrahisi ve prostat hastalıklarının endoskopik ve açık cerrahi ameliyatları), Androloji, Ürolojik ve onkolojik hastalıkların cerrahi tedavisinde ve laparoskopik tedavisinde önemli ameliyatlara imza atan Op. Dr. Akın Avcı, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne başladı.

“Op. Dr. Akın Avcı kimdir ?”

1978 yılında Kayseri’de doğan Op. Dr. Akın Avcı, 1995 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimine başladı. 2007-2013 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Üroloji ve Androloji alanında ihtisasını tamamladı. Şubat ayı itibari ile Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde; böbrek ve üreter taşlarının tedavisinde, prostat hastalıkları tanı ve tedavisi, plazma kinetik - HoLEP cerrahisi, prostat kanserleri tanı ve tedavisi, mesane kanserleri tanı ve tedavisinde, böbrek kanserleri tanı ve tedavisinde, cinsel problemlerin tanı ve tedavisinde, penil protez, penis rekonstrüksiyonu, büyütme, genital estetik, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde, doğuştan ürolojik hastalıkların tedavisinde, testis tümörleri tanı ve tedavisi, kısırlığa yol açan ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde hastalarına hizmet vermeye başladı.