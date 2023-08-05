Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, kentte yaşayan Karadenizlilere yönelik düzenlediği protokol anlaşmasında, yeni hastane yatırımının müjdesini verdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Denizli’de yaşayan vatandaşların sağlıklı yaşam kalitesini artırmak için önemli bir anlaşmaya daha imza attı. Kentte bulunan on binlerce Karadenizli vatandaşın daha iyi bir sağlık hizmeti alması için Karadenizliler Derneği Başkanı Birol Konak ile Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik indirimli sağlık protokol anlaşması yaptı. Karadenizliler başta olmak üzere tüm vatandaşlara sağlık alanında verimli bir hizmet sürdüreceklerini dile getiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, İl genelinde ikinci bir hastane yatırımın da müjdesini verdi. Bölgede her daim sağlık yatırımlarını geniş çerçevede büyüterek devam ettireceklerini belirten Op. Dr. Murat Çelik, “Karadenizli dostlarımıza karşı özel bir sempatimiz vardır. Bugün de bunu güçlendirdik, güzel bir birliktelik olacak. Ülkemize, dostlarıma ve hepimize hayırlı olsun diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir hastane müjdemiz var ama ekonomik şartlar 10 yıldır izin vermedi. Ama yeni bir hastane neden olmasın. Ülkenin 1-2 yıl içinde ekonomik olarak toparlanmasını bekliyoruz. Bu toparlanma zamanında zaten yeni bir hastane sürecimiz var. Hastane hazır ama bunu gerçekleştirmek için de bize biraz süre lazım. Ama mutlaka hastane yapacağız. Çünkü burasının bize yetmediğini farkındayım” dedi.

“Bu birliktelik de başka projelerde hayat bulacaktır”

Denizli’nin sağlıkta öncü hastanesi olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Karadenizliler Hemşehriler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Konak, “Biz, Denizli’de yaşayan ortalama 24 bin Karadenizli hemşehrilerimize daha kaliteli sağlık hizmetini, başarılı bir hastanede almak istiyoruz. Şu anda indirimler Karadenizliler için tanımlandı. Vatandaşımızın bu dönemde ekonomik hesapları çok yüksek. Ondan dolayı Dr. Murat Çelik başta olmak üzere, arkadaşlarımızın bize sağladıkları imkânlar için teşekkür ederim. İnşallah güzel bir birliktelik olur. Bu birliktelik de başka projelerde hayat bulacaktır” ifadelerini kullandı.