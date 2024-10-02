Adana’nın Feke ilçesinde kırsal mahallerdeki köy okullarında okuyan ve cerrah olmak isteyen çocuklara Feke Kaymakamlığı tarafından eğitim seti hediye edildi.

Feke Kaymakamlığı kırsal köylerdeki imkanları kısıtlı ancak zeki çocukların geleceğine dokunmak için başlattığı proje çerçevesinde öğrencilere eğitim seti dağıttı. Eğitim seti alan çocuklar mutlu olurken, önceliğinin fen lisesi ardından tıp fakültesi okuyarak beyin cerrahı olmak istediğini aktaran İsa Çek (13) "Köy ortamında işler bitince çalışabiliyorsun. O kadar zor değil. Çalışmak istemezsen imkânın olsa da çalışamazsın. Evde çok iş olmasına rağmen isteyince çalışabiliyorsun. Evde görevlerimi bitince test çözüyorum. Akşam hayvanlarımızın bakımı yapıyorum ondan sonra 100 soru çözüyorum. Bu eğitim seti ile imkânım fazlalaştı kaymakam beye çok teşekkür ediyorum. Aslında beklemediğim bir hediye oldu. Hedefim fen lisesi arkasından tıp fakültesini kazanıp beyin cerrahı olmak için derslerime çalışıyorum” diye konuştu.

“Rakiplerimizde çok çalışsın isteriz”

Cerrah olma hayali olduğunu aktaran Gaffaruşağı Mahallesinden Nimet Kayadelen ise, "Ailem hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. 8. sınıf olduğum için günümü ders çalışarak geçiriyorum. Daha çok soru çözeceğim. Köyde kitaba ulaşmak biraz zor. Akşamları genelde çalışıyorum. Derslerim dışında havanlarımıza ve aileme tarımda yardımcı oluyorum. Arkadaşlarıma tavsiyem onlarında çok çalışmasını isterim iyi rakiplerimiz olursa bizlerde daha çok çalışırız ve yarışımız güzel olur” dedi.

Anne Zübeyde Kayadelen, “Devletin desteği ile bu noktaya geldik. Oğlum çok çalışkan ve zeki. Biz okusun istiyoruz. En küçük oğlum bu köyde bizim gibi zor şartlarda yaşasın istemeyiz. Tüm çocuklarım okuyor. Oğlum burada hem bize yardım ediyor hem derslerine çalışıyor. Biz burada ufak bir şekilde tarım ve hayvancılık ile dağ başında çocuklarımızı okutmaya çalışıyoruz hep devletimizin desteği ile çocuklarımız bugünlere geldi” diye konuştu.

Devlet desteği ile hedeflerine daha yakın

Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Fatih Akça, "Kaymakam Şafak Karaca’nın talimatıyla kırsal mahallede yaşayan öğrencilerimize destek olmak adına bu projenin başlattık. Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, memleketimizin geleceği olan gençlerimizin yetiştirilmesine destek olmak amacıyla harekete geçtik. Öğrencilerimize eğitim destek paketi sağlamış bulunmaktayız. ’Eğitimin Yıldızları’ projesiyle zor şartlarda eğitimini sürdüren öğrencilerimizin gelecekleri için göstermiş oldukları büyük çabayı bizler de kaymakamımız önderliğinde küçük dokunuşlarla destekliyoruz” diye konuştu.