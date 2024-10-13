Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde tescilli Karacadağ pirinci hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi’nde Çermik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde “Karacadağ Pirinç Hasadı Tarla Günü” etkinliği düzenlendi.

2018 yılında coğrafi işaret tescili alan ve Karacadağ havzası ile Çermik, Çınar, Hazro ve Kocaköy’de üretimi gerçekleştirilen Karacadağ pirincinin hasadı başladı.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, “Çermik’in çalışkan insanları emeği ile alın teri ile tarım faaliyeti yapıyorlar hem de çok özel bir tarım faaliyeti, çeltik yetiştiriyorlar. Karacadağ pirinci olarak bildiğimiz çok özgün bir ürünümüz var. Az önce hem orakla, hem makine ile hasadını yaptığımız Karacadağ pirincimizde Diyarbakır’ımızın ve ilçemizin çok özgün Diyarbakır’a mahsus bir ürün ve coğrafi işareti var tescilli bir ürün. Diyarbakır’daki bu Karacadağ pirincini çeltiğini diğer bölgelerdeki çeltikten pirinçten ayıran özellikler de var” dedi.

Kaymakam Karataş, “Karacadağ pirincinin hem marka değerini yükseğe çekmemiz gerekiyor hem de diğer pirinçlerin Karacadağ pirinç adı altında satılmasına da engel olmalıyız. Sadece bu bölgeye özgün, bu bölgede yetişmiş olan pirincin Karacadağ pirinci olarak piyasaya sürülmesini de denetlemeniz gerekiyor ki hem kalitesini hem de çiftçimize olan gelir miktarını arttıralım. Bugün tarla ve hasat gününe katıldığımız çiftçilerimize hasatlarının bereketli olmalarını diliyorum” diye konuştu.