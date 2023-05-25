Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Kur-an kursu öğrencileri yararına “hayır çarşısı” açıldı.

Çermik ilçesinde Kur-an kursu öğrencileri için hayır çarşısı, Kaymakam Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, müftülük personeli, cami ve Kur-an kursu görevlileri ile vatandaşların katımıyla açıldı.

Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Karamehmetoğlu ve Müftü Burhan Kızılarslan, Kur-an kursu öğrenci ve velilerin hazırladığı el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, hayır çarşısına katkı sağlayan ve açılışta hazır bulunan herkese teşekkür etti.