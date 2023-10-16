Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, birkaç yıl öncesine kadar sadece tek bir ürün ekip, o ürünün hasadıyla yetinen çiftçiler artık gözünü ikinci hatta üçüncü ürüne dikti. Bu yıl Çermik pazarında kornişon bereketi yaşanıyor. İkinci ürün olarak ekilen taze fasulyelerin de hasadına başlandı.

Çermik Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Güden, daha önceki yıllarda turşuluk salatalık olarak bilinen kornişon ihtiyacını dışarıdan temin eden ilçe halkının, dışarıya bağımlılığa son verip, kendi ihtiyacını üretmeye başladığını söyledi. Güden, "Özelikle ova kesiminde sulama imkanı olan herkes neredeyse kornişon yetiştirmektedir. Hatta bir girişimcinin kornişon alım ve işleme merkezi kurmuş olması, ilerleyen yıllarda üretimin katlanarak artacağını göstermektedir" dedi.

İlçede bu yıl hem birinci, hem de ikinci ürün olarak kornişon yetiştiriciliğine çok büyük bir rağbet olduğunu dile getiren Güden, "Kornişonun diğer tarım ürünlerine göre daha iyi getirisini gören çiftçilerimiz gelecek yıl ki üretim planlamasında ikinci ürün kornişonu en başa yazmaya şimdiden başladılar. 2022-2023 üretim sezonunda 500 dekar birinci ürün, 500 dekar da ikinci ürün ekilişi bulunduğu tespit edilmiş olup önümüzdeki üretim sezonunda ikinci ürün kornişon ekilişinin en az 1000 dekara ulaşması bekleniyor. Ayrıca bu yıl ilk defa ikinci ürün olarak taze fasulye tarımının da yapılmaya başlandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle çiçeklenme sorunu yaşanmasına rağmen üreticilerin ekim zamanlamasını biraz öteleyerek bu sorun ortadan kaldırabilecektir. Saha özlemine göre verimin üreticilerin beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleşecektir. Bu yıl ki taze fasulye satış fiyatının şu anki haliyle devam etmesi durumunda, gelecek yıl taze fasulye yetiştiriciliğine de beklenenden fazla rağbet olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.