Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde 4 bin metrekare üzerinde inşa edilen hayvan satış ve kesim alanı çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çermik’te vatandaşların sağlıklı bir ortamda hayvan satış ve kesim işlemlerini yapabilmesi için proje geliştirdi. 15 milyon TL’ye ihalesi yapılan proje kapsamında 4 bin metrekare üzerinde hayvan satış ve kesim alanı yapıldı. Tesis sayesinde başta Çermik ilçesi olmak üzere çevre ilçelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yetiştirdikleri hayvanların satışını yapabilecek.