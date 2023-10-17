Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Kaymakam Vahit Yılmaz başkanlığında Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri koordinasyon toplantısı, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda Cumhuriyet Bayramı kutlama programında yapılacak olan etkinlikler ve kutlamalarla ilgili kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konuları görüşüldü. Toplantıda, Cumhuriyetin 100. yılı olan 29 Ekim gününde yapılacak anma törenleri ve diğer faaliyetlerin programı belirlendi. Kaymakam Yılmaz, Cumhuriyetin ilan edilişinin 100. yıl dönümü olması sebebiyle bu yılın manevi olarak anlamının devlet ve millet için çok büyük olduğunu belirtti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında ilçede yapılacak olan etkinlikler görüşülerek, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanması, kutlamalarla ilgili kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hususunda kararlar alındı.