Diyarbakır’ın Çermik Fen Lisesinde "Yurdumun Değerleri Projesi" çerçevesinde 2’inc bulamaç etkinliği düzenlendi.

Çermik Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından geçen yıl başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen bulamaç etkinliği yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte yapılan üzüm bulamaçları öğrenci, öğretmen ve davetlilere dağıtıldı. Okul Müdürü Hamza Dalkılıç, bu yıl ikincisini düzenledikleri bulamaç etkinliğindeki amaçlarının ilçede yetişen şire üzümünün ve bağların tanıtılması yönünde farkındalık sağlayarak kültürü sürdürmek olduğunu söyledi.

Etkinliğe Kaymakam Vahit Yılmaz, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.