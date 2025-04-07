Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen teknik fotoğraf gezisi, 6 Nisan 2025 Pazar günü, Diyarbakır’ın Çermik ve Ergani ilçelerindeki eşsiz doğal ve kültürel miras alanlarında gerçekleştirildi.

"Kadrajda Doğa ve Kültürel Miras" temasıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem teknik fotoğrafçılık becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de bölgenin zengin tarihini ve doğal güzelliklerini görüntüledi. Gezi, Şeyhandede Şelalesi’nden başlayarak, Haburman Köprüsü, Hilar Mağaraları, Çayönü Höyüğü ve Devegeçidi Barajı gibi önemli noktalar ziyaret edildi. Katılımcılar, uzun pozlama, geniş açı kompozisyon, ışık kullanımı ve mimari detay çekimleri gibi teknikleri uygulayarak pratik yapma imkanı buldu.

Fotono21 Fotoğraf Derneği’nin düzenlediği teknik geziyle Diyarbakır’ın Çermik ve Ergani ilçeleri, objektiflere eşsiz karelerle yansıdı. Dernek Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ve Başkan Yardımcısı Hasan Akçay, bu özel etkinliğin detaylarını ve fotoğraf sanatına kattığı değeri anlattı. Başkan Kılıçoğlu, "Kadrajda Doğa ve Kültürel Miras" teması, derneğinin temel amaçlarından biri olan "Anı belgelemek ve tanıtmak" doğrultusunda şekillendiğini ifade etti. Kılıçoğlu, "Çermik ve Ergani ilçelerinin, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, ancak hak ettiği kadar bilinmeyen bir hazine sahip. Amacımız, katılımcıların hem teknik becerilerini geliştirebileceği hem de bu zengin mirası keşfedeceği bir deneyim sunmaktı. Şeyhandede Şelalesi’nin coşkusundan, Çayönü Höyüğü’nün kadim sessizliğine uzanan bu rota, fotoğrafçılar için bir laboratuvardı adeta" dedi.

Fotoğraf, evrensel bir dil olduğunu söyleyen Kılıçoğlu, "Çekilen her kare, Çermik’in şifalı sularını, Ergani’nin 12 bin yıllık tarihini dünyaya duyuran bir araç. Sosyal medyada paylaşılan görseller, bölgenin tanıtımına doğrudan katkı sağlıyor. Gezide elde edilen eserler, ileride sergi ve albüm çalışmalarıyla daha geniş kitlelere ulaşacak. Unutmayalım; bir fotoğraf, bazen binlerce kelimeden daha güçlüdür" diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Hasan Akçay ise, katılımcıların farklı kompozisyon tekniklerini uygulama fırsatı bulduğunu dile getirdi. Akçay, "Özellikle Şeyhandede Şelalesi’nde uzun pozlama ile suyun ipek efekti, Haburman Köprüsü’nde mimari detaylarda ışık-gölge dengesi, Devegeçidi Barajı’nda ise ND filtrelerle gün batımı renkleri üzerine pratikler yapıldı. Ayrıca Hilar Mağaraları’nın dokusal yapısı, makro çekimlerle vurgulandı. Her durak, farklı bir teknik beceri gerektiriyordu; bu da katılımcılar için kapsamlı bir eğitim süreciydi" ifadelerini kullandı.

Akçay önümüzdeki dönemde "Kayıp Medeniyetlerin İzinde" temalı bir Mardin gezisi planladıklarını ifade etti. Akçay, "Ayrıca, genç fotoğrafçıları teşvik etmek için üniversitelerle iş birlikleri ve atölyeler yapacağız. Amacımız, fotoğrafı teknik ve kültürel boyutlarıyla birleştiren etkinliklerle Anadolu’nun değerlerini görünür kılmak" şeklinde konuştu.