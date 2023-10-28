Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde pamuk hasadı devam ediyor. Kaymakam Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Güden ile birlikte İncili Mahallesindeki pamuk tarlasına giderek üreticilerle ve pamuk toplayan işçilerle bir araya geldi.

Tarlalarda 2 bin 200 dekar alanda pamuk üretimi yapıldığını belirten Kaymakam Yılmaz "Şu anda 50 çiftçi aile pamuk hasadıyla geçimini sağlamaktadır. İlçemizde ortalama dekara verim oranımız ise 450 kilogram civarındadır" dedi.

İlçede Pamuk üretimini arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Kaymakam Yılmaz, "Buradaki pamuğumuzu geliştirmek için daha inisiyatif tarım yöntemlerini kullanabilmek ve daha profesyonel yöntemleri hayata geçirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Hem çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hem de mevsimlik tarım işçilerimizin her zaman yanındayız. Hayırlı, bereketli bir pamuk hasadı yılı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.