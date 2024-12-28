Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki kaplıcalar şifa kaynağı olmaya devam ediyor.

Çermik ilçesinde bulunan kaplıca, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Siirt, Batman ve Mardin gibi yakın illerden yoğun ilgi görüyor. Kaplıcaya gelen vatandaşlar, sağlık sorunlarının çözümü için de alternatif tercih olarak görüyor. Gıran Park Termal Otel işletmecisi Şeyhmus Yıldız, kaplıcaların hem hizmet hem de sağlık dağıtmaya devam edeceğini söyledi. Gelecek olan misafirlerin zinde, yenilenmiş ve şifa bulmuş şekilde otelden ayrılacaklarını vurgulayan Yıldız, “2025 yılı için ön gördüğümüz ziyaretçi sayımızın bu yılın 2 katına ulaşacaktır. Misafirlerimize konfor, şifa, tedavi üçlemesini sunmayı kendimize ilke edindik. Bu hizmet yelpazemiz önümüzdeki yıl çok daha iyi bir noktada halkımızla buluşacaktır. Bu çerçevede yaptığımız AR-GE çalışmaları ile çok daha kaliteli ve yenilenmiş biçimde halkımıza yine sağlık dağıtacağız. Tesisimizde vatandaşlarımız ile buluşturduğumuz termal kaplıca suyumuzla insanların mutlu bir tebessümle ayrılmaları ise bizlere ayrıca büyük mutluluklar veriyor” ifadelerimi kullandı.