Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan kaplıcalar, sağlıkta alternatif tercih olarak görülüyor.

Çermik ilçesinde bulunan kaplıca, kent merkezine yaklaşık 90 kilometre olup, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Siirt, Batman ve Mardin gibi yakın illerden yoğun ilgi görüyor. Kaplıcayı gelen vatandaşlar, sağlık sorunlarının çözümü içinde alternatif tercih olarak görüyor.

Gıran Park Termal Otel işletmecisi Şeyhmus Yıldız, birçok hastanın şifa bulmak amacıyla geldiğini söyledi. Suyun iltihaplı romatizma, kronik bel ağrıları, eklem ağrıları, cilt hastalıkları, sedef hastalığı, kadın hastalıkları gibi durumlara iyi geldiğini savunan Yıldız, "Dünyanın en nadir şifa dağıtan suyuna sahibiz. Termal suyunun yararlarının gerçek anlamda kavranması halinde hak ettiği değeri göreceğine inanıyorum" dedi.