Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini kutladı.

Çerkezköy’de yaşayan yaklaşık 200 Suriye vatandaşı, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini belediye meydanında kutladı. Bir an önce vatanlarına dönmek istediklerini ifade eden Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ettiler. Ellerindeki Türkiye ve Suriye bayrakları ile kutlama yapan Suriyeliler, rejimin devrilmesi nedeniyle baklava da dağıttı.

Yaklaşık 13 yıldır Türkiye’de olduğunu ve lise eğitimini tamamlamasının ardından Suriye’ye döneceğini aktaran Levent, “Türkiye gayet yardımcı oldu bize. Yaklaşık 12-13 senedir buradayım. Türk halkı çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Yakında döneceğiz inşallah. Biz 5 kişi geldik, burada okuyorum. Liseyi bitirip ülkemize dönmek için heyecanlanıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şam isimli Suriye vatandaşı da 7 senedir Çerkezköy’de olduğunu ifade ederek, Kilis’ten buraya geldiklerini ve Esad’ın devrilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Bir başka Suriye vatandaşı ise, evlerine dönmenin her zaman hayalleri olduğunu belirterek, “Bunlar hep bizim hayalimizdi. Gerçekleştiği için çok mutluyuz. Türkiye’ye de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Slogan atıp baklava dağıttılar

61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad iktidarının sona ermesi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak kutlama yapan Suriyeliler, ellerindeki ay yıldızlı Türk bayrakları ve Suriye bayrakları ile “Türkiye” ve “Özgür Suriye” sloganları attı. Sevinçlerini sloganlar atarak yaşayan Suriyeliler, Çerkezköylülere de baklava ikram etti. Zaman zaman secdeye yatarak şükür duası eden Suriyeliler, tekbir getirip yıllardır kendilerini ağırlayan Türk halkına teşekkür ettiler.