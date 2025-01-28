Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde günlerdir açık şekilde akan lağım suları, mahalle sakinlerini zor durumda bırakıyor.

Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Ceviz Sokak üzerinde taşan kanalizasyon, mahalle sakinlerinin sabrını taşırdı. Günlerdir çevreye yayılan kötü kokular ve TESKİ’ye yapılan defalarca şikayete rağmen sorunun çözüme kavuşmaması, hem sağlık hem de yaşam kalitesi açısından ciddi sorunlara yol açtı. Ayrıca, araç park alanlarının ve binaların önünün kanalizasyon suyuyla kaplanması, sağlık risklerini daha da artırdı.

Sokak ortasında biriken lağım suları nedeniyle vatandaşlar, pis sulara basarak geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri, özellikle çocuklar için endişeli olduklarını dile getirerek, “Çocuklarımız bu pis suların içinde oynuyor. Kokudan pencerelerimizi açamaz hale geldik. Bu durum dayanılmaz bir noktaya ulaştı” ifadelerini kullandı.

TESKİ ekiplerinin, yapılan şikayetler sonrasında bölgede çalışmalara başladığı belirtilse de mahallenin şikayetlerinin devam ettiği görüldü. Vatandaşlar, ekiplerin rögar temizliği yaptığını ancak bu çalışmanın sorunu çözmediğini vurguladı. Mahalleli, geçici müdahaleler yerine kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade ederek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ’ye seslendi.