Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri fakülte mevkiinde meydana geldi. Fabrikadan çıkan Fuat İ. yönetimindeki hidrolik fular silindiri yüklü kamyonet, Çerkezköy istikametine dönüş yaparken devrildi. Sürücü Fuat İ. kaza yaptığı kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı. Kaza nedeniyle trafikte yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi.

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