Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 12 Kasım’da yapılan seçimlerini kazanan Ahmet Çetin, mazbatasını alarak göreve başladı. Çetin, mazbatasını aldıktan sonra Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda pasta kesilerek gerçekleştirilen törenle Süleyman Kozuva’dan görevi devraldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 12 Kasım’da yapılan seçimlerini kazanan Ahmet Çetin, mazbatasını alarak göreve başladı. Çetin, mazbatasını aldıktan sonra Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda pasta kesilerek gerçekleştirilen törenle Süleyman Kozuva’dan görevi devraldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin tamamlanmasının ardından yapılan meclis ve meslek komitesi seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına seçilen Ahmet Çetin, mazbatasını aldı. Mazbatasını almasının ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Çetin, gerçekleştirilen seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Önümüzdeki 4 yıl içinde ilçemiz için bölgemiz için hayırlı olacak projelere hep birlikte imza atacağız. Bundan sonra rengimiz kırmızı beyaz” ifadelerine yer verdi.

Sonrasında Çetin ve yeni meclis üyeleri Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’na gelerek devir teslim törenine katıldı.

Devir teslim yapıldı

Devir teslim töreninde konuşan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Her meclis üyesi bölgemiz için üyelere en iyi şeyleri yapmak ve hizmet etmek için burada bulundu. Bugüne kadar oda başkanları hep güzel şeylere imza attılar. Bu odanın kazandırılması, okullar kazandırılması, akabinde Süleyman Kozuva Başkan döneminde oda devralındığında oda çıplaktı, daha sonra tüm katları düzenlendi. Ülkemize ve bölgemize güzel şeyler yapmak için bu koltuğa oturmuş olan Süleyman Başkan da odamız ve üyelerimiz için başarılı projeler hayata geçirdi. Tabii ki eğer dün ile bugün aynı yerdeyseniz zarardasınızdır. Hep daha ileriye, hep daha iyiye ulaşmak için daha çok çalışmamız lazım. Ben bunu hep oda arkadaşlarıma defalarca söyledim, bu çatının altında olmak mecburiyetinde değilsiniz fakat eğer bu çatının altında hizmetkarlığa talip olduysanız mükemmel olmak zorundasınız, bu bir lüks değil mecburiyettir. Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden olan bu bölgemizi yine ticarette de istediğimiz potansiyele ulaştırmak için gece gündüz elbirliği ile çalışacağız. Bizlere destek veren üyelerimize ve birlikte bu yolda koştuğumuz meclis üyelerimize ve ailelerine, bize destek veren tüm Arkadaşlarda çok çok teşekkür ederim. Başkan olmak başarının son durağı değil, bu başarının devamı olacak. Ve bu lafı tekrarlıyorum, Sarı, Mavi, Yeşil yok Kırmızı Beyaz var” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı verdi

Çerkezköy TSO Başkanı Ahmet Çetin’e hayırlı olsun dileklerini ileten Kozuva da, “Çerkezköy’e Kapaklı’ya, Saray’a en iyi hizmetleri yapacağınızdan eminim. Burada çok güzel bir meclis kuruldu. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli. Biz bu güne kadar aldığımız kararlarda oy çokluğu denen bir şey olmadı, hep oy birliğiyle aldık. İnşallah bundan sonraki yönetimde de tüm kararlar oy birliğiyle alınır. Kararlarınızı birlik ve beraberlik içerisinde alın. Biz burada arkadaşlarımızla birlikte 2 tane okul yaptık. Ahmet abiler daha önce 1 okul yapmıştı, biz 2 okul yaptık. Boynuz kulağı geçer. Oda’nın görevi sadece okul yapmak değil, KOBİ’lere de destek olmak. Yurtdışı gezilerini önemseyin, KOBİ’leri yurtdışı gezilerine mutlaka götürün. Her yaptığımız yurtdışı gezisinde mutlaka ve mutlaka ihracatlarımız arttı. Burada çok büyük fayda sağlayacağınızdan eminim. Allah hepinizin bahtını açık etsin. İşiniz kolay değil, biz çok iş yaptık, sizin daha fazla yapmanız gerekiyor” dedi.

Sonrasında pasta kesildi ve devir teslim töreni gerçekleşti.