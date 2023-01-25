Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası meclis salonunda Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşen Ocak ayı meclisinde 5 ana gündem maddesi görüşüldü. Meclis Üyeleri Şaban Kardeş, Turgay Kaya, Gökay Keleşoğlu, Fikri Güzel, Kenan Aşer, Ali Çolak, İlker Öztürk, Hasan Çolak, Mecit Çoğal Ersin Öztürk Aydın Özrek ve Cihan Atak’ın meclis gündemine alınması için verdikleri dilekçe, yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle kabul edilmedi.

Ocak ayı meclisinde gündemin 2. maddesinde yer alan Aralık 2022 gelir, gider ve bütçe izleme raporu ve mizanının ibra edilmesi görüşüldü. Gündemin ikinci maddesi, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde yer alan 2022 yılı kesin mizan gelir, gider ve bilançonun ibra edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Burs iç yönergesi oy birliği ile kabul edildi

Gündemin 4. maddesinde yer alan oda karşılıksız burs iç yönergesi ve gündemin 5. maddesinde yer alan asansör ve yürüyen merdiven bakım azami fiyat talebi görüşüldü. İki madde de oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 6. maddesinde yer alan ekmek azami fiyat talebi görüşüldü. Fırıncı üyelerden gelen talep doğrultusunda 200 gram ekmeğin azami fiyatının 6 TL olması oy çokluğu ile kabul edildi.

“Yüksek istişare kurulumuz daha sık bir araya gelecek”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çetin, “Sizler de takip etmişsinizdir, kısa bir süre önce Yüksek İstişare Kurulumuz ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bölgemizin önemli isimlerinin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulumuz, bundan sonra sık sık bir araya gelecek ve üyelerimize fayda sağlayacak konularda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Bizlere fayda sağlayacaklarına kuşkum yok” dedi.

Odalarının dijital dönüşümü için de çalışmalara başlandığını ifade eden Başkanımız Çetin, “Üyelerimize hizmet kalitesini daha da arttıracak olan, gelişen teknolojiye ayak uydurmamızı sağlayacak dijital dönüşüm çalışmalarımız da başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Dilek ve temenniler bölümünün ardından, meclis son buldu.