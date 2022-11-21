Manyas Çerkez Derneği Başkanı Erdoğan Sonuk vefat etti.

Manyas Çerkez Derneği Başkanı Erdoğan Sonuk vefat etti.

Geçtiğimiz günler de aniden rahatsızlanarak önce Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine buradan ise Bandırma ‘da ki bir özel hastaneye götürülen Sonuk’a COVİD19 teşhisi konuldu. Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi gören 78 yaşında ki Erdoğan Sonuk hayatını kaybetti. Merhum Sönük, ikindi namazı sonrası Manyas‘ın kırsal Hacıosman Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. 2018 yılında kurulan Manyas Çerkez Derneğinin kurucu başkanı olan Erdoğan Sonuk’un cenazesine Manyas Beldiye Başkanı Tancan Barcin,AK Parti ilçe Başkanı Yücel Günay ile çok sayıda vatandaş katıldı.